Итоги недели с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым

Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com

Гость эфира сегодня, 2 февраля, вечером на «Челябинском эхе» - бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков. Обсуждаем экологические проблемы и способность отстаивать горожан свои права на чистый воздух.

Присоединяйтесь к разговору в 18.05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Прямые трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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