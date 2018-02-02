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Персонально ваш
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02.02.2018 г. | 08:32Обсуждаем экологические проблемы и способность отстаивать горожан свои права на чистый воздух.Гости эфира: Сандаков Николай
Разбор полетов
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02.02.2018 г. | 08:44Хорошо ли это для города? И означает ли дешевизна квадратных метров их доступность?Гости эфира: Корытный Валентин, Бодрягин Андрей
Итоги недели с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым
02.02.2018 г. 08:41
Фото: Наиль Фаттахов / Znak.com
Гость эфира сегодня, 2 февраля, вечером на «Челябинском эхе» - бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков. Обсуждаем экологические проблемы и способность отстаивать горожан свои права на чистый воздух.
Присоединяйтесь к разговору в 18.05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Прямые трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.
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