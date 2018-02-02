В Челябинске в ДТП с двумя машинами погибли четыре человека

Фото с сайта vk.com/region_chelyaba

Это произошло в 7:45 сегодня, 2 февраля, на Бродокалмакском тракте возле дома 1/15. Водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем той же марки. В результате ДТП погибли четыре человека. Еще трое направлены на осмотр в больницы, сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 02.02.2018 г.»