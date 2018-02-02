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В Челябинске в ДТП с двумя машинами погибли четыре человека
02.02.2018 г. 07:52
Фото с сайта vk.com/region_chelyaba
Это произошло в 7:45 сегодня, 2 февраля, на Бродокалмакском тракте возле дома 1/15. Водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем той же марки. В результате ДТП погибли четыре человека. Еще трое направлены на осмотр в больницы, сообщили в региональном управлении МЧС.
В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.
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