Житель Челябинской области из ревности убил жену, ее любовника и сжег их тела в машине

Фото с сайта mediakuzbass.ru

Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение в двойном убийстве. Преступление было совершено 3 января 2018 года в одном из частных домов в Еманжелинске. Семьи двух родных сестер отмечали Новый год. Ночью хозяин дома проснулся и обнаружил свою жену в постели с мужем ее сестры. Разразился скандал. Сестра изменщицы спала и ничего не слышала, а ее муж сбежал, пока двое супругов выясняли отношения. Но обманутый муж разыскал родственника, забил до смерти, а затем вернулся домой и убил свою неверную жену. Тела мужчина загрузил в багажник машины, а потом сжег в безлюдном месте.

Суд вынес решение о заключении его под стражу. У обвиняемого трое детей, они сейчас с бабушкой. У сестры погибшей женщины тоже трое детей.

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