В Челябинской области охотник застрелил жену из ружья

Фото с сайта 74.мвд.рф

Это произошло в ашинском поселке Абдулка в ночь на воскресенье, 28 января. Между пожилой парой, которая распивала алкогольные напитки, случился конфликт. Тогда южноуралец с близкого расстояния выстрелил из охотничьего ружья в голову жены. Женщина скончалась на месте. По данным агентства "Доступ", супруги прожили в браке 25 лет. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинение в убийстве.

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