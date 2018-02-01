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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В Челябинской области охотник застрелил жену из ружья
01.02.2018 г. 16:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
Это произошло в ашинском поселке Абдулка в ночь на воскресенье, 28 января. Между пожилой парой, которая распивала алкогольные напитки, случился конфликт. Тогда южноуралец с близкого расстояния выстрелил из охотничьего ружья в голову жены. Женщина скончалась на месте. По данным агентства "Доступ", супруги прожили в браке 25 лет. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинение в убийстве.
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