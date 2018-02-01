5-летний ребенок пострадал при столкновении двух легковых машин в Челябинске

Фото с сайта vk.com/chelgai74

ДТП произошло на улице Чичерина, во вторник, 30 января. По предварительной версии, водитель ВАЗ-2115 начал разворот, когда сзади его догнал Opel Astra. Удар был такой, что у отечественной легковушки багажник вогнуло в салон, сообщается в группе городского управления ГИБДД в соцсети «ВКонтакте».

В результате столкновения получил травмы 5-летний мальчкик - пассажир ВАЗ-2115. Медики осмотрели ребенка и отправили на амбулаторное лечение. 29-летний водитель ВАЗ-2115 и 37-летний водитель Opel Astra не пострадали. ГИБДД проводит расследование, выясняются причины и обстоятельства ДТП.

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