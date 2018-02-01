В Челябинской области в сгоревшем сарае нашли тело мужчины

01.02.2018 г. 16:00

В Челябинской области в сгоревшем сарае нашли тело мужчины
Фото с сайта sledcom.ru

Трагедия произошла в копейском поселке Горняк сегодня, 1 февраля. По данным 31tv.ru, погибший жил в постройке. Его наняли владельцы дома. Мужчина ухаживал за скотиной и убирал двор. Когда пожарные приехали тушить загоревшееся в сарае сено, они обнаружили тело. На шее мужчины была веревка. При пожаре тело не обгорело.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 01.02.2018 г.»

Новости на эту тему