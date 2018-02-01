В Челябинской области в сгоревшем сарае нашли тело мужчины

Фото с сайта sledcom.ru

Трагедия произошла в копейском поселке Горняк сегодня, 1 февраля. По данным 31tv.ru, погибший жил в постройке. Его наняли владельцы дома. Мужчина ухаживал за скотиной и убирал двор. Когда пожарные приехали тушить загоревшееся в сарае сено, они обнаружили тело. На шее мужчины была веревка. При пожаре тело не обгорело.

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