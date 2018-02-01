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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В Челябинской области в сгоревшем сарае нашли тело мужчины
01.02.2018 г. 16:00
Фото с сайта sledcom.ru
Трагедия произошла в копейском поселке Горняк сегодня, 1 февраля. По данным 31tv.ru, погибший жил в постройке. Его наняли владельцы дома. Мужчина ухаживал за скотиной и убирал двор. Когда пожарные приехали тушить загоревшееся в сарае сено, они обнаружили тело. На шее мужчины была веревка. При пожаре тело не обгорело.
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