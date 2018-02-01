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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
В Челябинске начал работу XII съезд лидеров «Опоры России»
01.02.2018 г. 15:58
Главными темами стали промышленная политика, поддержка предпринимателей в производственной сфере, а также развитие внутреннего туризма. «В нашем регионе традиционно сильная производственная сфера, нужно совсем немного, чтобы в этих условиях малым предприятиям добиться успеха. И этому «немного» мы посвятили 2017 год. Одной из самых успешных практик – и это признано на федеральном уровне – стало создание МФЦ «Территория бизнеса», где реализован принцип «одного окна» в предоставлении услуг для предпринимателей», - отметил на открытии съезда губернатор Борис Дубровский. По словам главы региона, в числе приоритетов остается поддержка малого бизнеса в моногородах. Это уже позволило сохранить 2,5 тыс. рабочих мест.
Участие в съезде лприняли предприниматели из регионов страны. Модератором пленарного заседания, которое состоялось сегодня, 1 февраля, на площадке компании «Конар» в индустриальном парке «Станкомаш», выступил президент «Опоры России» Александр Калинин.
«Мы приехали в Челябинск потому, что все темы, которые будут обсуждаться на этом форуме, очень близки людям, работающим в области, именно на Южном Урале есть чему учиться. Здесь находятся уникальные производства не только для России, а вообще для мирового машиностроения», - сказал Александр Калинин.
XII съезд лидеров будет проходить в Челябинске в течение трех дней.
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