На Южном Урале портфель займов микрофинансовых организаций увеличился на 8,5%

Такой рост наблюдался в IV квартале 2017 года. На 1 января 2018 года объем портфеля составил 4,2 млрд рублей. По динамике прироста Челябинская область занимает восьмое место среди российских регионов. Большую часть займов составляют микрокредиты, сообщили в Национальном бюро кредитных историй. На них приходится 2,3 млрд рублей. Еще более 1,8 млрд — это кредиты на покупку потребительских товаров. В целом по стране портфель займов в IV квартале 2017 года увеличился на 12,6% и составил 164,7 млрд рублей.

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Все новости за 01.02.2018 г.»