В Челябинске предупреждение о смоге продлили до вечера пятницы

Фото с сайта pravmin74.ru

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности объявляют в городе третий день подряд. По сведениям гидрометцентра, режим "черного неба" сохранится как минимум до 19 часов 2 февраля. В приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, из-за которых загрязняющие вещества будут накапливаться в приземном слое атмосферы. Промышленным предприятиям предписано снизить объем выбросов.

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