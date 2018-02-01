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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Предприятия «Мечела» ожидает независимый экологический аудит
01.02.2018 г. 15:44
В ближайшее время будет выбрана организация, которая проведет проверки на заводах компании. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов, который вместе с общественниками посетил Челябинский металлургический комбинат и «Мечел-Кокс». В составе делегации также были эксперты в области экологии.
Участники встречи осмотрели основные производственные объекты предприятий и проинспектировали работу машин непрерывной разливки стали. Гендиректор «Мечела» Олег Коржов сообщил, что за последние несколько лет на ЧМК из эксплуатации вывели ряд объектов, оказывающих негативное влияние на экологию. "Эти мероприятия были сопоставимы с остановкой целого металлургического завода с объемами производства 4 млн тонн стали в год. Обновление мощностей мы будем продолжать и в дальнейшем", — отметил он.
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