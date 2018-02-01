На дорогах Челябинской области будут ловить пьяных водителей

Фото с сайта kaluga-poisk.ru

Массовые проверки сотрудники ГИБДД проведут в пятницу, 2 февраля. В рейдах примут участие члены добровольных народных дружин и общественных организаций. В январе 2018 года на территории региона зарегистрировано 20 аварий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В этих ДТП один человек погиб и 25 получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 1,5 тыс. водителей, управлявших машинами в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.

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