Челябинск
- -13 ... -15 C°
- -14 ... -16 C°
- 56.184р. - 0.1074
- 69.9322р. + 0.3898
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
На дорогах Челябинской области будут ловить пьяных водителей
01.02.2018 г. 15:37
Фото с сайта kaluga-poisk.ru
Массовые проверки сотрудники ГИБДД проведут в пятницу, 2 февраля. В рейдах примут участие члены добровольных народных дружин и общественных организаций. В январе 2018 года на территории региона зарегистрировано 20 аварий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В этих ДТП один человек погиб и 25 получили травмы. Сотрудники ГИБДД выявили более 1,5 тыс. водителей, управлявших машинами в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Челябинской области.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 29.01.2018 г. За выходные в Челябинской области поймали почти 200 пьяных водителей
- 22.01.2018 г. Пьяный водитель в Копейске перевозил детей в кузове грузовика
- 14.11.2017 г. Жителя Сосновского района отправили в колонию за повторную пьяную езду
- 26.10.2017 г. В Челябинске 25-летнюю автоледи, лишенную прав на 1,5 года, оштрафовали на 300 тыс. рублей
- 05.09.2017 г. ГИБДД в Челябинской области устроит облавы возле детских садов и школ