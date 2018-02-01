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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
На дорогах Челябинска планируют выделить полосы для общественного транспорта
01.02.2018 г. 15:28
Также в рамках новой схемы городского движения может измениться длительность сигналов светофоров. Моделированием проекта занимается санкт-петербургская компания «A+S». В конце декабря с организацией был заключен контракт на 30 млн рублей. Сейчас разработчики схемы проводят анализ транспортного и пассажирского потоков, а также соцопрос горожан. На основе анализа этих данных и будет создана транспортная модель.
Разработчики отмечают, что в Челябинске есть много широких улиц, на которых разумно создать полосы для автобусов и маршруток, а также велодорожки. Кроме того, в ходе работ по изменению схемы движения в городе могут появиться новые дорожные знаки. Также в рамках новой схемы городского движения может измениться длительность сигналов светофоров. Моделированием проекта занимается санкт-петербургская компания «A+S». В конце декабря с организацией был заключен контракт на 30 млн рублей. Сейчас разработчики схемы проводят анализ транспортного и пассажирского потоков, а также соцопрос горожан. На основе анализа этих данных и будет создана транспортная модель.
Разработчики отмечают, что в Челябинске есть много широких улиц, на которых разумно создать полосы для автобусов и маршруток, а также велодорожки. Кроме того, в ходе работ по изменению схемы движения в городе могут появиться новые дорожные знаки.
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