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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Ольга Фаткулина не испытала счастья в связи с отменой пожизненной дисквалификации
01.02.2018 г. 15:17
Спортсменка сообщила, что у нее нет никаких эмоций после решения Спортивного Арбитражного суда в Лозанне. "Все так и должно было быть. Победой будет, если нас допустят на Олимпийские игры. Будем сейчас ждать – как там все решится по допуску. Вот тогда и будем радоваться. Сейчас состояние уже такое, что никаких эмоций нет", — цитирует «Спорт-Экспресс» конькобежку.
В ноябре 2017 года МОК принял решение о пожизненной дисквалификации Ольги Фаткулиной. Тогда спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Сегодня, 1 февраля, спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение челябинской конькобежки. Однако в МОК заявили, что данное решение не гарантирует участие оправданной спортсменки в Олимпийский играх в Пхенчхане.
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