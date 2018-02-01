Ольга Фаткулина не испытала счастья в связи с отменой пожизненной дисквалификации

Фото с сайта pravmin74.ru

Спортсменка сообщила, что у нее нет никаких эмоций после решения Спортивного Арбитражного суда в Лозанне. "Все так и должно было быть. Победой будет, если нас допустят на Олимпийские игры. Будем сейчас ждать – как там все решится по допуску. Вот тогда и будем радоваться. Сейчас состояние уже такое, что никаких эмоций нет", — цитирует «Спорт-Экспресс» конькобежку.

В ноябре 2017 года МОК принял решение о пожизненной дисквалификации Ольги Фаткулиной. Тогда спортсменку признали виновной в нарушении антидопинговых правил. Сегодня, 1 февраля, спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение челябинской конькобежки. Однако в МОК заявили, что данное решение не гарантирует участие оправданной спортсменки в Олимпийский играх в Пхенчхане.

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