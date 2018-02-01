В январе в Челябинской области новорожденных назвали Мирабеллой, Гектором и Кристианом

Фото с сайта old.sntat.ru

Список редких имен опубликовал ЗАГС. Также родители называли девочек Иванной, Сюзанной, Аполлинарией, Любавой, Капиталиной, Роксаной, Аглаей, Моникой. А мальчиков - Лукьяном, Леоном, Саввой, Серафимом, Моисеем, Дементием и Григором.

Самыми популярными именами для девочек стали Мария, Полина, София, Алиса, Анастасия. Сыновей южноуральцы чаще всего называли Артемами, Александрами, Даниилами, Тимофеями и Никитами. Всего в январе в Челябинской области родилось более 3 тыс. 300 детей.

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