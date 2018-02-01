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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В январе в Челябинской области новорожденных назвали Мирабеллой, Гектором и Кристианом
01.02.2018 г. 13:56
Фото с сайта old.sntat.ru
Список редких имен опубликовал ЗАГС. Также родители называли девочек Иванной, Сюзанной, Аполлинарией, Любавой, Капиталиной, Роксаной, Аглаей, Моникой. А мальчиков - Лукьяном, Леоном, Саввой, Серафимом, Моисеем, Дементием и Григором.
Самыми популярными именами для девочек стали Мария, Полина, София, Алиса, Анастасия. Сыновей южноуральцы чаще всего называли Артемами, Александрами, Даниилами, Тимофеями и Никитами. Всего в январе в Челябинской области родилось более 3 тыс. 300 детей.
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