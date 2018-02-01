В Челябинске сдавать квартиру посуточно в 3,5 раза выгоднее, чем на долгий срок

Фото с сайта m.lipetskcity.ru

Если средняя цена месячной аренды составляет 11,5 тыс. рублей, то за сутки съема помещения придется заплатить 1 тыс. 330 рублей. Разброс в расценках посчитал портал «Мир квартир».

По данным сайта, в России в среднем так же в 3,5 раза дешевле снимать квартиры на долгий срок. Наибольшая выгода от краткосрочной аренды замечена в Новокузнецке, где ежемесячный съем квартиры дешевле суточного почти в шесть раз. Наименьшая разница зафиксирована в южных городах — в Симферополе, Севастополе и Сочи. Там краткосрочная аренда дороже долгосрочной всего в два раза.

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