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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В Челябинске сдавать квартиру посуточно в 3,5 раза выгоднее, чем на долгий срок
01.02.2018 г. 13:51
Фото с сайта m.lipetskcity.ru
Если средняя цена месячной аренды составляет 11,5 тыс. рублей, то за сутки съема помещения придется заплатить 1 тыс. 330 рублей. Разброс в расценках посчитал портал «Мир квартир».
По данным сайта, в России в среднем так же в 3,5 раза дешевле снимать квартиры на долгий срок. Наибольшая выгода от краткосрочной аренды замечена в Новокузнецке, где ежемесячный съем квартиры дешевле суточного почти в шесть раз. Наименьшая разница зафиксирована в южных городах — в Симферополе, Севастополе и Сочи. Там краткосрочная аренда дороже долгосрочной всего в два раза.
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