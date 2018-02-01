Борис Дубровский прокомментировал решение спортивного арбитражного суда по Ольге Фаткулиной

Фото с сайта gubernator74.ru

«Справедливость восторжествовала. У меня ни на секунду не возникало сомнений в том, что все успехи Ольги Фаткулиной – это результат ее кропотливой и запредельной работы», - отметил губернатор Челябинской области.

Решение на апелляции 39 российских спортсменов, среди которых и челябинская конькобежка, опубликовано сегодня, 1 февраля, на сайте суда. Фаткулина теперь сможет участвовать в Олимпиадах. Российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии МОК, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

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