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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Борис Дубровский прокомментировал решение спортивного арбитражного суда по Ольге Фаткулиной
01.02.2018 г. 13:48
Фото с сайта gubernator74.ru
«Справедливость восторжествовала. У меня ни на секунду не возникало сомнений в том, что все успехи Ольги Фаткулиной – это результат ее кропотливой и запредельной работы», - отметил губернатор Челябинской области.
Решение на апелляции 39 российских спортсменов, среди которых и челябинская конькобежка, опубликовано сегодня, 1 февраля, на сайте суда. Фаткулина теперь сможет участвовать в Олимпиадах. Российские спортсмены были отстранены Международным олимпийским комитетом по итогам расследования комиссии МОК, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
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