Челябинскую свалку накроют илом из реки Миасс

Источник: congress-74.ru/

Таким способом планируют решить сразу две проблемы: очистить водоем для строительства искусственного острова и рекультивировать мусорный полигон.

Как сообщает “Ъ-Южный Урал”, в Челябинске на публичных слушаниях одобрили проект строительства искусственного острова на реке Миасс для конгресс-холла. Земельный участок планируют отсыпать на территории, примыкающей к левому берегу в границах улиц Братьев Кашириных и Береговой. Точная стоимость проекта пока не разглашается.

По словам директора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия, площадь участка составит 1 га. «Отсыпать акваторию будут пионерным способом из скалистого сертифицированного грунта с защитой от размыва», — отметил он.

Кроме того, в районе реки планируют создать новую канализацию, которая поможет снизить нагрузку на старые коллекторы. «Любое искусственное сооружение — это лишняя нагрузка на реку. Чтобы вода не застаивалась, нужно убирать ил, иначе это все будет цвести и пахнуть», — сообщил гендиректор экологического фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Городская администрация предложила укрыть илом челябинскую свалку. Это поможет рекультивировать мусорный полигон. «С помощью ила можно повысить плодородность земли, чтобы на ней росли новые растения», — объяснил Виталий Безруков. Известно, что необходимые разрешения на создание искусственного острова получены. Документация проекта готова. Сейчас идет согласование и экспертирование. В ближайшее время начнется реализация проекта.

Искусственный остров будет создан к саммитам ШОС и БРИКС. На нем возведут конгресс-холл. Работы по созданию насыпи должны завершиться к сентябрю 2018 года. При этом общая стоимость возведения конгресс-холла оценивается в 9 млрд рублей.

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