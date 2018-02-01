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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Челябинск занял шестое место в топ-10 городов с самым большим автопарком легковых автомобилей
01.02.2018 г. 13:17
Фото с сайта CarzClub.ru
Южноуральская столица пропустила вперед Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Казань и Нижний Новгород. Исследование провели аналитики агентства «Автостат». Они выяснили, что в Челябинске сегодня насчитывается свыше 320 тыс. легковых машин, в Екатеринбурге - 450 тыс.
Крупнейшие автопарки сосредоточены в Москве (3,7 млн) и Санкт-Петербурге (1,7 млн). По данным «Автостата», в 2007 году в стране насчитывалось 28 млн легковых автомобилей, а в 2017-м — более 42 млн.
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