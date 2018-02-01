В Челябинской области стартовал прием заявок на весеннюю Beat-ву детских хоров

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В конкурсе смогут принять участие южноуральские вокальные коллективы. Возраст — от 5 до 18 лет. Заявки принимаются до 1 марта. Затем жюри выберет 10-20 коллективов, которые выйдут в финал конкурса. Там участники должны будут выполнить специальное задание, сообщила координатор VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» Наталья Риккер.

«В этом году будет в качестве задания исполнить песню из отечественного или зарубежного кинофильма или мультфильма в стилистике, которая предусматривается фестивалем «Весенний beat» — рок-музыка, блюз, джаз, поп-музыка. Сейчас ведутся переговоры со столичными артистами. Пока на стадии переговоров, поэтому стоит упомянуть это именно в таком выражении, что будут представители столичной сцены, и, скорее всего, они также будут участвовать в жюри. Заявки принимаются до 1 марта. Сейчас проходит первый этап. Мы принимаем заявки от коллективов, просматриваем видео, аудиозаписи прослушиваем, даем какие-то рекомендации по подготовке», — рассказала Наталья Риккер..

Список участников будет опубликован в первой декаде марта. Финал конкурса пройдет в последний день месяца в челябинском дворце пионеров и школьников. Коллектив, завоевавший первое место, выступит на гала-концерте фестиваля «Весенний beat», который состоится 8 апреля в концертном зале имени Прокофьева.

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