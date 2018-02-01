Спортивный арбитраж отменил пожизненное отстранение Ольги Фаткулиной от Олимпийских игр

Фото с сайта pravmin74.ru

Решение на апелляции 39 российских спортсменов, среди которых и челябинская конькобежка, опубликовано сегодня, 1 февраля, на сайте суда.

Ранее Ольгу Фаткулину в числе еще 42 российских спортсменов МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах за использование допинга. Челябинку по той же причине Международный Олимпийский комитет лишил серебряной награды, которую она выиграла на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Это решение тоже аннулировано.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 01.02.2018 г.»