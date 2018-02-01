Дети в Челябинской области ходят в детсад, который разрушается

Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Опасное для жизни здание дошкольного учреждения прокуратура нашла в варненском селе Алексеевка. Бетонная плита козырька над входом в детсад №2 начала обрушаться, лестницы аварийного выхода, расположенные с торцевой части, осыпаются, в них - сквозные дыры и трещины. В случае ЧП по ним нельзя эвакуировать детей и сотрудников, выяснили в ходе проверки прокуроры.

На территорию игровой площадки воспитанников водят через аварийную арку одной из эвакуационных лестниц, что также создает угрозу жизни и здоровью. Начальнику управления по делам образования райадминистрации и заведующему детского сада внесено представление с требованием исправить нарушения.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области

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