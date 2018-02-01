Челябинск
- -13 ... -15 C°
- -14 ... -16 C°
- 56.184р. - 0.1074
- 69.9322р. + 0.3898
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
По улицам Челябинска и Копейска проехал панорамомобиль
01.02.2018 г. 12:15
Фото с сайта cheladmin.ru
Во время поездки машина со специальным оборудованием на крыше сделала более 56 тыс. фотографий. Из них получилось свыше 14 тыс. панорам, которые уже доступны на Яндекс.Картах. На новых снимках появились здания и сооружения, построенные за последние годы.
Теперь в интернете можно осмотреть жилые новостройки в микрорайоне "Белый хутор" и на улице Томилова в Копейске, путепровод на пересечении улиц Куйбышева и Каслинской, торговый центр "Алмаз". Также съемочная группа сервиса обновила некоторые снимки памятников Челябинска, улучшив качество фотографий.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 25.01.2018 г. Зюраткуль популярнее Аркаима, а ЮУрГУ интересуются чаще, чем ЧелГУ
- 19.10.2017 г. Южноуральцы за последние пять месяцев 220 тыс. раз искали в интернете грибы
- 04.10.2017 г. В Челябинске названы самая кривая и длинная улицы
- 11.09.2017 г. Челябинцы на прошлой неделе больше всего интересовались вакансиями на Томинском ГОКе и программой Дня города
- 24.08.2017 г. Квест-комнаты в Челябинске стали в два раза популярнее