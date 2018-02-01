По улицам Челябинска и Копейска проехал панорамомобиль

Фото с сайта cheladmin.ru

Во время поездки машина со специальным оборудованием на крыше сделала более 56 тыс. фотографий. Из них получилось свыше 14 тыс. панорам, которые уже доступны на Яндекс.Картах. На новых снимках появились здания и сооружения, построенные за последние годы.

Теперь в интернете можно осмотреть жилые новостройки в микрорайоне "Белый хутор" и на улице Томилова в Копейске, путепровод на пересечении улиц Куйбышева и Каслинской, торговый центр "Алмаз". Также съемочная группа сервиса обновила некоторые снимки памятников Челябинска, улучшив качество фотографий.

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Все новости за 01.02.2018 г.»