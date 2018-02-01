На заводе в Челябинской области 21-летний сварщик погиб из-за разгерметизации емкости

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Это произошло днем в пятницу, 26 января, на предприятии "Политранс" в Южноуральске. Электросварщик получил удар дном емкости, когда проверял ее герметичность. Известно, что обучение на исполнение газовоздушных работ мужчина не проходил. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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