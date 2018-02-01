В Челябинской области рабочего убило упавшей сосной

Фото с сайта ng72.ru

Инцидент произошел в миасском поселке Новотагилка в среду, 31 января. Когда рабочие рубили лес, одна из сосен упала на 58-летнего бригадира. Мужчина не успел отойти и в результате полученных травм скончался. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия.

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