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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Трое жителей Челябинской области украли у сотовых операторов и сдали в металлолом батареи на 2,5 млн рублей
01.02.2018 г. 10:24
Фото с сайта 74.мвд.рф
От действий воров пострадали семь компаний в сфере связи. По версии следствия, обвиняемые с октября по декабрь 2016 года украли из помещений базовых станций операторов более 30 аккумуляторных батарей. Похищенное они сдавали в пункт металлолома. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Еткульский районный суд Челябинской области, сообщили в областной прокуратуре.
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