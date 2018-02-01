Трое жителей Челябинской области украли у сотовых операторов и сдали в металлолом батареи на 2,5 млн рублей

01.02.2018 г. 10:24

Трое жителей Челябинской области украли у сотовых операторов и сдали в металлолом батареи на 2,5 млн рублей
Фото с сайта 74.мвд.рф

От действий воров пострадали семь компаний в сфере связи. По версии следствия, обвиняемые с октября по декабрь 2016 года украли из помещений базовых станций операторов более 30 аккумуляторных батарей. Похищенное они сдавали в пункт металлолома. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Еткульский районный суд Челябинской области, сообщили в областной прокуратуре.

 

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