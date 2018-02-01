Сон приносит челябинцам больше удовольствия, чем любовь

Фото с сайта MIGnews.ru

Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сайтом Зарплата.ру. Опрос показал, что сон делает счастливыми 68% горожан, а любовь и семья — 62%. Больше половины респондентов также получают удовольствие от путешествий и денег. Радость от работы испытывают только четверть горожан.

Всего удовольствие от жизни получают 65% жителей Челябинска. Большинству для счастья не хватает денег и материальной стабильности. В основном радуются жизни горожане в возрасте от 26 до 30 лет и с достатком от 21 до 30 тыс. рублей.

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