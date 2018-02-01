Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -16 ... -18 C°
- 56.184р. - 0.1074
- 69.9322р. + 0.3898
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Сон приносит челябинцам больше удовольствия, чем любовь
01.02.2018 г. 10:22
Фото с сайта MIGnews.ru
Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сайтом Зарплата.ру. Опрос показал, что сон делает счастливыми 68% горожан, а любовь и семья — 62%. Больше половины респондентов также получают удовольствие от путешествий и денег. Радость от работы испытывают только четверть горожан.
Всего удовольствие от жизни получают 65% жителей Челябинска. Большинству для счастья не хватает денег и материальной стабильности. В основном радуются жизни горожане в возрасте от 26 до 30 лет и с достатком от 21 до 30 тыс. рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 25.01.2018 г. Каждый третий челябинец воспринимает работу как наказание
- 18.01.2018 г. В Челябинске овнам и стрельцам чаще отказывают в приеме на работу
- 11.01.2018 г. Челябинцы мечтают добираться до работы за 16 минут
- 27.12.2017 г. Презервативы, живая рыбка и валенок. Челябинцы рассказали о самых необычных подарках на Новый год
- 19.12.2017 г. На среднюю зарплату челябинца можно пять раз накрыть новогодний стол