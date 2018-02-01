Власти Челябинской области намерены потратить на ремонт служебных иномарок больше всех в России

Фото с сайта autofkolomna.ru

Общая сумма контракта составляет 19,5 млн рублей. К примеру, власти Тюменской области объявили аналогичный контракт на 10 млн рублей, сообщает Znak.com.

Управление делами губернатора и правительства Челябинской области в 2018 году готово заключить пять годовых госконтрактов. Самая крупная заявка на оказание услуг по техобслуживанию, диагностике и ремонту машин марок Toyota и Lexus оценивается в 6 млн рублей, с максимальной стоимостью возможных услуг по ремонту и с учетом общей стоимости запчастей - 1 млрд 400 млн рублей. По информации издания, в закупках цена завышена в среднем в два, а то и в три раза. Кроме того, 5,5 млн рублей власти готовы потратить на ремонт автомобилей Volkswagen, 2 млн - на ремонт Mercedes, 3 млн рублей на обслуживание Audi и еще 3 млн на BMW. Всего предполагается закупить 60 тыс. запчастей.

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