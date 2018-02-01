К концу 2018 года завершится строительство третьего уровня развязки возле цирка

Фото с сайта cheladmin.ru

Дорога пройдет от пересечения улиц Береговой и Братьев Кашириных и закончится в районе перекрестка улиц Российской и Нагорной. В данный момент рабочие бурят скважины и заполняют их бетоном для установки свай под будущие опоры развязки.

"Схема дорожного движения на время работ остается прежней, но на отдельных стадиях строительства возможно временное ограничение проезда", — цитирует 74.ru начальника отдела по связям с общественностью "Управления дорожных работ" Нину Леонтьеву.

По информации издания, на строительство развязки выделено 1,2 млрд рублей.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 01.02.2018 г.»