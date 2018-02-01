Челябинск
- -16 ... -18 C°
- -16 ... -18 C°
- 56.184р. - 0.1074
- 69.9322р. + 0.3898
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
К концу 2018 года завершится строительство третьего уровня развязки возле цирка
01.02.2018 г. 09:48
Фото с сайта cheladmin.ru
Дорога пройдет от пересечения улиц Береговой и Братьев Кашириных и закончится в районе перекрестка улиц Российской и Нагорной. В данный момент рабочие бурят скважины и заполняют их бетоном для установки свай под будущие опоры развязки.
"Схема дорожного движения на время работ остается прежней, но на отдельных стадиях строительства возможно временное ограничение проезда", — цитирует 74.ru начальника отдела по связям с общественностью "Управления дорожных работ" Нину Леонтьеву.
По информации издания, на строительство развязки выделено 1,2 млрд рублей.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 31.01.2018 г. Челябинский облсуд разрешил егерю не платить 2,5 млн рублей за построенную им дорогу
- 31.01.2018 г. В этом году дорогу «Меридиан» ждет масштабный ремонт за 270 млн рублей
- 22.01.2018 г. М5 «Урал» признана самой загруженной федеральной трассой по итогам 2017 года
- 19.01.2018 г. Челябинская область получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на дороги
- 19.01.2018 г. В Челябинске в 2018 году отремонтируют Свердловский проспект и Меридиан