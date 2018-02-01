Китайцев и японцев позовут в Челябинскую область рыбачить и добывать золото

Фото с сайта gubernator74.ru

Среди предложений для иностранцев - прогулка по заповедному лесу и мытье драгоценных металлов в Пластовском районе. Предварительные переговоры минкульт региона провел с представителями КНР и Японии, которые высказали заинтересованность в подобном предложении. Туристы из Китая - лидеры по числу поездок в Россию. По данным Ростуризма, в январе–сентябре 2017 года в страну въехал почти 1 млн китайцев. Рост турпотока из КНР в Россию составил 24% в годовом выражении.

Министерство культуры области готово провести ознакомительный тур для гостей из Поднебесной. Главная проблема, по словам министра Алексея Бетехтина, заключается в доставке китайских и японских туристов на Южный Урал: на переговорах иностранцы высказали пожелание по удешевлению перевозок, так как им дорого летать до Челябинска.

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