Челябинские школьники 1 февраля учатся в обычном режиме

Фото с сайта Nur.kz

Занятия в учебных заведениях города не отменены, сообщается на сайте городской Единой дежурно-диспетчерской службы.

По данным челябинского гидрометцентра, сегодня в восемь часов утра в южноуральской столице было -24 градуса, ветер южный 1-2 м/с, влажность воздуха 70%. При этом занятия для детей начинают отменять, когда термометры показывают -25, а скорость ветра составляет 1-4 м/с. Если ветра нет, то температура воздуха должна понизиться до -25 - -27 градусов.

По информации сервиса Яндекс.Погода, сейчас в городе -26, по ощущению - -32. Сайт gismeteo.ru дает другие данные: -22 градуса, а по ощущению - -24.

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