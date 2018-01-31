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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В Челябинске запах гари сохранится до вечера четверга
31.01.2018 г. 15:40
Фото с сайта pravmin74.ru
В гидрометцентре сообщили, что режим НМУ первой степени продлен до 19:00 1 февраля. Таким образом, смог будет висеть над городом вторые сутки. Слабый ветер неблагоприятного направления будет способствовать тому, что вредные примеси продолжат оседать в приземном слое атмосферы.
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