В Челябинске запах гари сохранится до вечера четверга

Фото с сайта pravmin74.ru

В гидрометцентре сообщили, что режим НМУ первой степени продлен до 19:00 1 февраля. Таким образом, смог будет висеть над городом вторые сутки. Слабый ветер неблагоприятного направления будет способствовать тому, что вредные примеси продолжат оседать в приземном слое атмосферы.

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