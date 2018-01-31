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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Гендиректор НТВ извинился перед магнитогорцами за «задницу мира»
31.01.2018 г. 15:35
Алексей Земский направил официальное обращение в адрес главы города Сергея Бердникова. Оно размещено на сайте мэрии Магнитогорска.
«Телекомпания НТВ и я лично приносим свои извинения за некорректное высказывание по отношению к Магнитогорску, допущенное в эфире телеканала НТВ», - говорится в письме.
Жителей города возмутило высказывание телеведущего Тиграна Кеосаяна в программе 20 января. Тогда в эфире НТВ, обсуждая скандал вокруг заявлений Дональда Трампа о странах третьего мира, шоумен сказал: "Задница мира — это Магнитогорск, а не Таити". Свои слова Тигран Кеосаян проиллюстировал фотографией дымящих труб южноуральского города.
После этого в администрацию Магнитогорска стали поступать жалобы от жителей. В адрес руководителя компании городские власти направили официальное письмо с требованием принести публичные извинения. Сначала это сделал в программе сам Тигран Кеосаян, теперь извинился перед горожанами и гендиректор НТВ.
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