Челябинскую свалку предложили перенести в Коркинский разрез

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С такой идеей выступил эксперт в сфере транспортной инфраструктуры Яков Гуревич. «В случае нахождения свалки в Коркинском разрезе исключается пыление. В Челябинске улучшится экологическая ситуация и освободится минимум 20 квадратных километров территории», — отметил он сегодня, 31 января, на круглом столе в Общественной палате.

Управляющий директор Челябинского металлургического комбината Анатолий Щетинин уверен, что лучшим решением будет строительство в городе мусоросжигательного завода. По его словам, транспортировка отходов до Коркино будет стоить в три раза дороже создания данного предприятия.

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Все новости за 31.01.2018 г.»