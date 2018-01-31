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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Челябинскую свалку предложили перенести в Коркинский разрез
31.01.2018 г. 15:20
Фото с сайта pravmin74.ru
С такой идеей выступил эксперт в сфере транспортной инфраструктуры Яков Гуревич. «В случае нахождения свалки в Коркинском разрезе исключается пыление. В Челябинске улучшится экологическая ситуация и освободится минимум 20 квадратных километров территории», — отметил он сегодня, 31 января, на круглом столе в Общественной палате.
Управляющий директор Челябинского металлургического комбината Анатолий Щетинин уверен, что лучшим решением будет строительство в городе мусоросжигательного завода. По его словам, транспортировка отходов до Коркино будет стоить в три раза дороже создания данного предприятия.
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