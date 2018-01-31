Южноуральцам предлагают измерить слой штукатурки в своих домах, чтобы уменьшить платежи за ЖКХ

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Площадь помещения может уменьшиться, если после покупки в комнатах проводились отделочные работы или перепланировка. В таком случае платеж за коммунальные услуги, который рассчитывается на основании размера помещения, снизится. Например, штукатурные работы в кирпичном или монолитном доме могут уменьшить комнату на 0,5 квадратного метра. Подобные потери возможны и при зашивке труб отопления под выступающие конструкции и отделке панелями. Уточнить площадь квартиры можно обратившись к специалисту, который проведет необходимые замеры и составит документ для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.

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