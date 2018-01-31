Челябинск
- -25 ... -27 C°
- -26 ... -28 C°
- 56.2914р. + 0.0006
- 69.5424р. - 0.3089
Персонально ваш
-
26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Южноуральцам предлагают измерить слой штукатурки в своих домах, чтобы уменьшить платежи за ЖКХ
31.01.2018 г. 15:18
Фото с сайта vk.com
Площадь помещения может уменьшиться, если после покупки в комнатах проводились отделочные работы или перепланировка. В таком случае платеж за коммунальные услуги, который рассчитывается на основании размера помещения, снизится. Например, штукатурные работы в кирпичном или монолитном доме могут уменьшить комнату на 0,5 квадратного метра. Подобные потери возможны и при зашивке труб отопления под выступающие конструкции и отделке панелями. Уточнить площадь квартиры можно обратившись к специалисту, который проведет необходимые замеры и составит документ для внесения изменений в государственный кадастр недвижимости.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 27.12.2017 г. Пострадавшим от смены теплоснабжающей организации челябинцам вернут деньги
- 22.12.2017 г. Российско-венгерская организация намерена вложить 30 млрд рублей в очистные сооружения Челябинска
- 19.12.2017 г. В сфере ЖКХ Челябинской области будет введено проектное управление
- 14.12.2017 г. Услуги ЖКХ в Челябинской области в 2018 году вновь подорожают
- 11.12.2017 г. Челябинские тепловые сети получили предупреждение от УФАС за завышение счетов