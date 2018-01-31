Замгубернатора обвинил в появлении смога над Челябинском новые микрорайоны

Фото с сайта gubernator74.ru

Сергей Сушков заявил, что, в частности, уплотнительная застройка в Парковом, «Академ Riverside» и Чурилово мешает нормальному движению воздушных масс. Эти микрорайоны закрыли город от "провертивания", сказал вице-губернатор.

По его мнению, следует обратить внимание и на ЮУЖД, которая сортирует вагоны в центре Челябинска, а также на некачественное топливо на АЗС города. Кроме того, необходимо закупать более дорогие и безопасные реагенты, которые не оставляют пыли и грязь после высыхания, отметил Сергей Сушков. Он добавил, что, кроме того, нужна доработка в нормативах по ограничению въезда в город большегрузного транспорта в период НМУ. Несмотря на официальный запрет, в Челябинск все-таки попадают автомобили, которые выбрасывают вредные вещества в атмосферу.

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Все новости за 31.01.2018 г.»