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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В Челябинской области стартует приемная кампания в первый класс
31.01.2018 г. 13:58
Фото с сайта yamobi.ru
Заявки от родителей начнут принимать в четверг, 1 февраля. В этом году записать ребенка в первый класс можно будет и через интернет. Такая функция доступна на Едином портале госуслуг и в информационной системе "Образование Челябинской области". Документы подаются в электронном виде. Заявления можно отслеживать по индивидуальному номеру.
Приемная кампания пройдет в два этапа. До 30 июня будут приниматься заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Второй этап продлится с 1 июля по 5 сентября. В этот период можно будет подать заявку вне зависимости от места проживания.
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