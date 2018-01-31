В Челябинской области стартует приемная кампания в первый класс

Фото с сайта yamobi.ru

Заявки от родителей начнут принимать в четверг, 1 февраля. В этом году записать ребенка в первый класс можно будет и через интернет. Такая функция доступна на Едином портале госуслуг и в информационной системе "Образование Челябинской области". Документы подаются в электронном виде. Заявления можно отслеживать по индивидуальному номеру.

Приемная кампания пройдет в два этапа. До 30 июня будут приниматься заявления на зачисление детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Второй этап продлится с 1 июля по 5 сентября. В этот период можно будет подать заявку вне зависимости от места проживания.

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