На Южном Урале суд отменил штраф водителю скорой за превышение скорости при перевозке экстренного больного

Фото с сайта vistanews.ru

Златоустовские медики во время транспортировки пациента в тяжелом состоянии в Челябинск проехали мимо камеры видеофиксации со скоростью 130 км/ч. По данным Сосновского районного суда, это произошло утром 2 октября 2017 года. Через неделю водитель скорой помощи получил постановление о наложении штрафа в 500 рублей. Тогда златоустовские медики обратились в суд с жалобой.

Принято решение не штрафовать водителя. Суд постановил, что автомобиль имел право отступить от требуемого скоростного режима.

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