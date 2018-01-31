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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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На Южном Урале суд отменил штраф водителю скорой за превышение скорости при перевозке экстренного больного
31.01.2018 г. 13:40
Фото с сайта vistanews.ru
Златоустовские медики во время транспортировки пациента в тяжелом состоянии в Челябинск проехали мимо камеры видеофиксации со скоростью 130 км/ч. По данным Сосновского районного суда, это произошло утром 2 октября 2017 года. Через неделю водитель скорой помощи получил постановление о наложении штрафа в 500 рублей. Тогда златоустовские медики обратились в суд с жалобой.
Принято решение не штрафовать водителя. Суд постановил, что автомобиль имел право отступить от требуемого скоростного режима.
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