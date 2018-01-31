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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
Скончалась жена хоккеиста челябинского «Трактора» Максима Якуцени
31.01.2018 г. 13:38
Фото с сайта hctraktor.org
Женщине было 32 года. Информация о смерти появилась на официальном портале хоккейного клуба «Трактор». «Руководство, тренерский штаб, команда, сотрудники клуба и арены, а также челябинские болельщики выражают искренние соболезнования одному из лидеров «Трактора» Максиму Якуцене в связи со скоропостижным уходом из жизни его супруги – Ирины Валерьевны Якуцени», — говорится в сообщении на сайте команды.
По данным некоторых СМИ, женщина умерла в результате осложнений после воспаления легких.
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