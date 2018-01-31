В Челябинской области живут более 600 миллионеров и 18 миллиардеров

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Это выяснилось по итогам декларационной кампании за 2016 год. Всего подали отчеты свыше 300 тыс. физических лиц, более 12 тыс. индивидуальных предпринимателей и около 500 юристов, сообщили управлении федеральной налоговой службы по Челябинской области.

О доходах от 1 до 10 млн рублей заявили около 14 тыс. жителей области. Доходы от 10 до 100 млн рублей продекларировали около 600 южноуральцев, от 100 до 500 млн рублей – 94 человека, от 500 млн до 1 млрд рублей – 15, свыше 1 млрд рублей – 18.

Как напомнили в ведомстве, предоставить декларации о доходах за 2017 год необходимо до 3 мая 2018 года. Срок уплаты налога на доходы по декларации за прошлый год истекает 16 июля.

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