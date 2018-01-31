Дольщики подали иски с требованием признать «Речелстрой» банкротом

Фото с сайта rechelstroy.ru

В Арбитражный суд Челябинской области поступило 15 заявлений: 12 от участников строительства и три от контрагентов-юридических лиц. В удовлетворении пяти исков уже отказано. Остальные будут рассмотрены в порядке очередности, сообщили в пресс-службе суда. Заседания по всем принятым заявлениям о признании компании «Речелстрой» банкротом назначены на 2 февраля 2018 года.

Компания прекратила строительство 11 многоквартирных домов в 2017 году. Ее владелец Андрей Пязок арестован в рамках расследования уголовного дела по подозрению в мошенничестве. Достраивать начатые объекты взялась компания «Западный луч», сейчас фактически она ведет возведение домов за свой счет. По словам заместителя губернатора области Сергея Шаля, руководство «Речелстроя» не предпринимает действенных мер по исполнению своих обязанностей перед дольщиками.

В данный момент идет возведение первой очереди: один дом сдан, еще три сдадут весной. После этого число дольщиков «Речелстроя» сократится до 800 человек.

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Все новости за 31.01.2018 г.»