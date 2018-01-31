Челябинский облсуд разрешил егерю не платить 2,5 млн рублей за построенную им дорогу

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Апелляционная инстанция поставила точку в нашумевшем деле. Во вторник, 30 января, суд Челябинской области отказал управлению Россельхознадзора по Курганской области, которое требовало с егеря из Кунашакского района Ихтиандра Шарипова 2,5 млн рублей за самовольно построенную дорогу. Ее лесник проложил за свой счет для удобства охотников. Таким образом, было отменено решение Кунашакского райсуда, который ранее признал Шарипова виновным, и егерь должен был заплатить 2,5 млн рублей в качестве компенсации за вред, который он якобы нанес земле сельхозназначения.

Ведомство готово было пойти на мировую и не взимать с южноуральца плату, но для этого лесник должен был уничтожить дорогу. Но такое соглашение Шарипов подписывать отказался. В итоге, облсуд, рассмотрев дело по существу, в исковом требовании федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Курганской области отказал.

Решение вступило в законную силу с момента оглашения. Таким образом, облсуд фактически узаконил построенную челябинским егерем дорогу.

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Все новости за 31.01.2018 г.»