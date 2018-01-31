В Челябинской области ночью похолодает до -32

Фото с сайта mkset.ru

Самые низкие температуры будут в низинных территориях региона. В целом по области в темное время суток будет от 22 до 27 градусов мороза.

Днем в четверг, 1 февраля, температура на Южном Урале поднимется до -13 – - 18 градусов. Ветер будет юго-восточный 3-8 м/с, а по области с порывами до 13 м/с. В Челябинске в ночь на 1 февраля ожидается до 26 мороза, днем потеплеет и будет -13 – - 15 градусов, сообщили в челябинском гидрометцентре.

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