Бизнесмены России соберутся в Челябинске на XII Съезд лидеров

Фото с сайта gubernator74.ru

Форум малого и среднего предпринимательства, организованный «Опорой России», пройдет в областном центре с 1 по 3 февраля. Участие в нем примут около 300 бизнесменов из всех регионов страны, представители министерств и ведомств, ведущие эксперты, президент «Опоры России» Александр Калинин. Пленарное заседание, открывающее работу форума, пройдет на площадке компании «Конар» в индустриальном парке «Станкомаш».

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