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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Челябинская область сэкономила на госзакупках более 900 млн рублей
31.01.2018 г. 13:07
Фото с сайта nvdaily.ru
В 2017 году в регионе были проведены аукционы на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей. Сумма экономии средств областной казны по результатам проведенных конкурентных процедур составила 942 млн. В рейтинге эффективности регионов по итогам анализа госзакупок за первую половину прошлого года Челябинская область заняла первое место среди регионов Урала, опередив Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.
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