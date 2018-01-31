Челябинская область сэкономила на госзакупках более 900 млн рублей

Фото с сайта nvdaily.ru

В 2017 году в регионе были проведены аукционы на общую сумму свыше 8,5 млрд рублей. Сумма экономии средств областной казны по результатам проведенных конкурентных процедур составила 942 млн. В рейтинге эффективности регионов по итогам анализа госзакупок за первую половину прошлого года Челябинская область заняла первое место среди регионов Урала, опередив Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

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