Главврач областной больницы проверит цены на лекарства в аптеках Челябинска

Фото с сайта gorodkirov.ru

Дмитрий Альтман примет участие в рейде по контролю стоимости препаратов против гриппа и ОРВИ. Проверка пройдет в городских аптеках в четверг, 1 февраля. Мероприятие проекта "Народный контроль" начнется в аптеке "Классика" на улице Воровского, 77.

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Все новости за 31.01.2018 г.»