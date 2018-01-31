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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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Главврач областной больницы проверит цены на лекарства в аптеках Челябинска
31.01.2018 г. 13:04
Фото с сайта gorodkirov.ru
Дмитрий Альтман примет участие в рейде по контролю стоимости препаратов против гриппа и ОРВИ. Проверка пройдет в городских аптеках в четверг, 1 февраля. Мероприятие проекта "Народный контроль" начнется в аптеке "Классика" на улице Воровского, 77.
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