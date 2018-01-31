Ученый рассказал, каким увидят лунное затмение челябинцы

Источник: planetarium-moscow.ru

Спутник зайдет в тень Земли и потемнеет. Горожане смогут наблюдать изменение цвета Луны сегодня, 31 января. Затмение начнется в 16:48 по местному времени, а максимальная фаза наступит в 18:29. Затем Луна вновь начнет светлеть, сообщил доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

«Надо просто, чтобы не было дальтонизма, чтобы человек цвета отличал. Тогда он увидит, что Луна, когда заходит в тень Земли, становится другого цвета, она темнее становится, уже не такая желто-белая, она такая красноватая становится. Оно начнется еще днем, в 16:30 по-нашему времени. Заканчиваться оно будет около семи вечера, поэтому уже выход будет видно. Луна будет темная и красноватая, а потом раз и посветлеет, станет белой снова», — рассказал Сергей Замоздра.

В этом году затмение пройдет в период суперлуния. Однако, по словам Сергея Замоздры, это никак не повлияет на видимость спутника.

«Просто красивые фразы, чтобы народ заинтересовать. Суперлуние означает, что просто в данный момент Луна находится ближе к Земле, чем в среднем, то есть у нее есть некое среднее расстояние до Земли. Это примерно 380 тыс. километров. Ну сейчас, может быть, на 1-2% ближе, но невооруженным глазом это очень трудно заметить. Это надо быть астрономом, чтобы увидеть, что Луна стала чуть-чуть ближе», — прокомментировал Сергей Замоздра.

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