В гараже в Ленинском районе обнаружили более 16 тыс. литров нелегального алкоголя

Фото с сайта 74.мвд.рф

Контрафактную продукцию с товарным знаком известного бренда водки нашли в боксе у 41-летнего местного жителя. Было изъято более 4 тыс. бутылок и канистр с крепкими спитными напитками на сумму свыше 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Ущерб правообладателю составил более 1 млн рублей. Челябинцу грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 31.01.2018 г.»