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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
В гараже в Ленинском районе обнаружили более 16 тыс. литров нелегального алкоголя
31.01.2018 г. 11:22
Фото с сайта 74.мвд.рф
Контрафактную продукцию с товарным знаком известного бренда водки нашли в боксе у 41-летнего местного жителя. Было изъято более 4 тыс. бутылок и канистр с крепкими спитными напитками на сумму свыше 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Ущерб правообладателю составил более 1 млн рублей. Челябинцу грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД.
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