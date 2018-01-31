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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В этом году дорогу «Меридиан» ждет масштабный ремонт за 270 млн рублей
31.01.2018 г. 11:19
Фото с сайта pravmin74.ru
Планируется привести в порядок покрытие 14 км магистрали, будет уложено свыше 300 тыс. квадратных метров асфальтобетона. Также на обновленной дороге, которая проходит от Троицкого тракта до улицы Механической, появится современная пластиковая разметка, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Работы будут проведены в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги - 2018". До этого «Меридиан» ремонтировали в 2010 году. Предстоящие работы позволят увеличить пропускную способность трассы и за счет повышения качества дорожного покрытия улучшить транспортное сообщение между районами города.
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