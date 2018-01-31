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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
Разбор полетов
На Южном Урале почти месяц разыскивают женщину со шрамом на щеке
31.01.2018 г. 11:16
Екатерина Юсупова ушла из дома в Магнитогорске 2 января и не вернулась. В настоящее время местонахождение 30-летней женщины неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавое телосложение, черные волосы до плеч, зеленые глаза и шрам на левой щеке. По данным группы «Легион-СПАС» MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ», в день исчезновения женщина была одета в пуховик зеленого цвета, синие брюки, розовую водолазку и белые сапоги.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении жительницы Магнитогорска, просят обращаться в полицию.
Источник: "Легион-СПАС" MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ / vk.com
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