На Южном Урале почти месяц разыскивают женщину со шрамом на щеке

Екатерина Юсупова ушла из дома в Магнитогорске 2 января и не вернулась. В настоящее время местонахождение 30-летней женщины неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавое телосложение, черные волосы до плеч, зеленые глаза и шрам на левой щеке. По данным группы «Легион-СПАС» MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ», в день исчезновения женщина была одета в пуховик зеленого цвета, синие брюки, розовую водолазку и белые сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении жительницы Магнитогорска, просят обращаться в полицию.

Источник: "Легион-СПАС" MGN ПОИСК ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ / vk.com

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