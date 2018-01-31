В одном из дворов Челябинска мужчина заживо сгорел в автомобиле

Фото с сайта sledcom.ru

ЧП произошло сегодня, 31 января, в Советском районе. В районе пяти утра во дворе дома №10 по улице Блюхера загорелся автомобиль Daewoo Espero, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар был ликвидирован за четыре минуты. В сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины. В настоящее время его личность устанавливается. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщили в управлении СКР по Челябинской области, мужчина был пьян и уснул в автомобиле с работающим двигателем. Об этом следователям рассказали соседи погибшего. СК проводит по факту случившегося проверку.

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