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26.01.2018 г. | 09:40Гости эфира: Пермяков Олег
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В одном из дворов Челябинска мужчина заживо сгорел в автомобиле
31.01.2018 г. 11:12
Фото с сайта sledcom.ru
ЧП произошло сегодня, 31 января, в Советском районе. В районе пяти утра во дворе дома №10 по улице Блюхера загорелся автомобиль Daewoo Espero, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.
На место прибыли сотрудники МЧС. Пожар был ликвидирован за четыре минуты. В сгоревшем автомобиле обнаружили тело мужчины. В настоящее время его личность устанавливается. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщили в управлении СКР по Челябинской области, мужчина был пьян и уснул в автомобиле с работающим двигателем. Об этом следователям рассказали соседи погибшего. СК проводит по факту случившегося проверку.
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